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عراقجي: جمشيد شارمهد مواطن ايراني قاد علنا وبلا خجل هجوما إرهابيا على مسجد ما اى لمصرع 14 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 200 شخص

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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