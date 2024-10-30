العالم - باختصار

دول عربية بينها قطر والسعودية والعراق وسلطنة عمان دانت الهجوم الإسرائيلي على إيران .

هذه البلدان اعتبرت الهجوم إنتهاكا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

البلدان الغربية وبانحياز واضح لكيان الإحتلال طالبت جميع الأطراف بضبط النفس .

الإدارة الأمريكية أبدت مخاوفها من تداعيات العدوان الصهيوني على إيران نافية مشاركتها فيها.

وطالبت واشنطن بضرورة وقف الهجمات المتبادلة كما حذرت من"الانتقام"الإيراني.

أكثر من 37 بلدا ومنظمة دولية دانت العدوان الإسرائيلي على إيران.

مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: إيران تحتفظ بحقها ذاتي في الرد بالوقت المناسب .

وزير الدفاع الإيراني: الصهاينة إنتهكوا كافة القوانين الدولية.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لن نتنازل عن حقنا بالرد على الكيان الصهيوني بشكل حازم وقوي .

رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف: الرد على العدوان الصهيوني أمر حتمي .

وزير الدفاع الأمريكي: ينبغي ألا تقترف إيران خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية.

وزير الخارجية الايراني مشاركة أمريكا مع الكيان الصهيوني في خرق التوتر بالمنطقة أمر واضح

قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي: يجب إفهام الكيان الصهيوني قوة الشعب الإيراني.

الإعلام العبري هناك تخوف كبير في"إسرائيل"من ردّ إيراني على الهجمات الإسرائيلية.

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