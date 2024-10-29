الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي مخاطبا ألمانيا:حكومتكم شريكة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة وبرلين هي الموّرد الثاني للاسلحة الفتاكة لتل أبيب

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :