رسالة قاليباف الى الامين العام الجديد لحزب الله

العالم _ إيران

وقال قاليباف في رسالة إلى الشيخ نعيم قاسم، نبارك لكم هذا الاختيار الحكيم من قبل المجموعة المناضلة والثورية، حيث أنكم بفضل الله تمتازون بشخصية خدومة ومجاهدة، وتجمعون بين التجربة والالتزام بمبادئ وأهداف جبهة المقاومة وحزب الله في لبنان.

وأضاف، لا شك أن ساحات المقاومة والنضال ضد جبهة الكفر والممارسات غير الإنسانية للكيان الصهيوني والمعتدي ستظل، بوجود شخصيات بارزة في جبهة المقاومة ومقاتلين شجعان مثلكم، رمزا للصمود والثبات والنصر الإلهي، وليعلم أعداء الأمة أن استشهاد الشخصيات البارزة في محور المقاومة لن يضعف عزيمة المقاتلين ولن يؤثر على أهداف النضال.

واختتم بالقول، نستذكر القائد المجاهد الشهيد السيد حسن نصرالله، الأمين العام البطل لحزب الله لبنان، وجميع شهداء جبهة المقاومة الأعزاء، ونأمل بفضل الله، وبفضل جهودكم وجهود المقاتلين من المقاومة الإسلامية ودعم الشعب اللبناني الثابت ووحدة الأمة الإسلامية، أن نشهد قريبا الهزيمة التامة للكيان الصهيوني وتحقق النصر الإلهي لجبهة المقاومة.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، في بيان انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.

وجاء في بيان صادر عن قيادة حزب الله: انطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية.

وأضاف البيان، إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفي، على العمل معا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إن الله قوي عزيز.