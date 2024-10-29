إيران ترفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 200 بالمائة

العالم - إيران

وأكدت مهاجراني أن "العدوان الإسرائيلي" على إيران كان انتهاكًا لسيادة بلادها، وأن إيران ستستخدم حقها في الرد بأفضل طريقة".

وأشارت إلى أن "المجلس الأعلى للأمن القومي سيحدد زمن وكيفية الرد الإيراني على العدوان "الإسرائيلي"".

ولفتت إلى أن "إسرائيل" تظن أن بمقدورها ضرب الوحدة الوطنية في إيران من خلال إجراءاتها، لكنها ستعزز بذلك الوحدة والانسجام الوطني بين الإيرانيين.

وقالت "إن الدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية الإيرانية تتواصل"، مضيفة: "كما شهدنا إرادة العدو للعدوان على إيران تراجعت".

وذكرت أن تضامن الدول الإقليمية والأوروبية مع إيران أمام العدوان "الإسرائيلي" يحمل رسائل مهمة