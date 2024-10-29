الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في بيت هلل والمطلة بالجليل الأعلى

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :