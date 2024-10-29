الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: مقتل 79 جنديا ومستوطنا في مختلف جبهات القتال منذ بداية الشهر الجاري

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :