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هبوط مروحية إنقاذ لجيش الإحتلال الإسرائيلي في مستشفى "هداسا" بالقدس المحتلة وعلى متنها جنود جرحى

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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