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صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميراه بالجليل الغربي

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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