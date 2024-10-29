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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف ثكنة زرعيت لجيش الاحتلال برشقة صاروخية
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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في يرؤون وأفيفيم بالجليل الغربي
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جيش الإحتلال: حزب الله أطلق نحو 60 قذيفة من لبنان على "إسرائيل" اليوم
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش
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الیمن
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.