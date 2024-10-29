الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :