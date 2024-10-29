الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 12 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 منهم في جنوب لبنان و5 في غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :