الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في يرؤون وأفيفيم بالجليل الغربي

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :