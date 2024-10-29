حزب الله يُسقط مُسيّرة للإحتلال من نوع 'هرمز 900'

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وأشار البيان إلى أن هذا العمل يأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، وكذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه.



وتتوالى عمليات حزب الله ضد الطائرات الإسرائيلية منذ فترة، حيث أعلن الحزب في 21 تشرين الاول 2024 إسقاط مسيرة أخرى من نفس النوع، دون تقديم تفاصيل دقيقة عن مكان الحادث.

كما استهدفت وحدات الحزب، بحسب بيانات سابقة، عدة أهداف إسرائيلية، بما في ذلك مستوطنة كريات شمونة ومربض المدفعية في أودم وقاعدة بيت هلل.

وبالإضافة إلى ذلك، نفذ حزب الله عمليات قصف استهدفت تجمعات جيش الإحتلال في مواقع مختلفة، مثل المالكية والحارة الشرقية لبلدة مركبا وجبل كحيل في مارون الراس.



جاءت هذه العمليات في إطار ردود فعل متصاعدة من الحزب بعد تكثيف الغارات الإسرائيلية منذ 23 ايلول الماضي، حيث استهدفت قوات الاحتلال ما تعتبره معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومختلف المناطق اللبنانية، لتعلن في نهاية ايلول عن بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.



في المقابل، كثف حزب الله من إطلاقه للرشق الصاروخي والمسيرات الانقضاضية، مستهدفاً المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات القريبة من الحدود، بالإضافة إلى المدن والبلدات داخل العمق الإسرائيلي.