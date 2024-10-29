إغتيال الطفولة في قطاع غزة

العالم – لمحة

فتحت شعار سلب الطفولة بالقتل والجرح والتشريد والحرمان والتجويع والفقد.. تفاصيل لا يستوعبها عقل البشر عبر مجازر ضد الإنسانية.. حيث شوه الاحتلال الطفولة في القطاع بأبشع الصور.

وحسب الإحصائيات الرسمية فإن هناك 16 ألف طفل شهيد من إجمالي 33.1% من إجمالي الشهداء.

استشهد 782 رضيعا قبل أن يبلغوا العام من أعمارهم.

وُلد 800 طفل في الحرب دون الوزن الطبيعي.

وُلد واستشهد 180 طفلًا رضيعاً في الحرب.

هناك 32 ألف طفل جريح، وقريباً من 4000 تعرضوا لعمليات بتر الأطراف.

يوجد 600 ألف طفل نازح.

و800,000 طفل مصاب بأمراض معدية بسبب النزوح.

قرابة 26 ألف طفل يتيم.

و600 ألف طفل حُرموا من التعليم.

ويواجه 3500 طفل خطر الموت بسبب المجاعة.

ويعاني 18,239 طفلًا من سوء التغذية.

والحصيلة مرشحة للازدياد بسبب مواصلة كيان الاحتلال حرب الإبادة الإنسانية في قطاع غزة.

ويبقى السؤال الأهم مطروحاً: أين منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل من اغتيال الطفولة في القطاع؟ هل أصيبت بالعمى أم أن معاييرها مزدوجة كقرارات الأمم المتحدة؟

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