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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف ثكنة زرعيت لجيش الاحتلال برشقة صاروخية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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