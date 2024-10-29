الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: المطلة مدمرة ليس من ناحية المنازل فقط بل من ناحية البنية التحتية ايضا

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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