عراقجي لنظيرته الألمانية: كفوا عن التستر والألعاب النفسية!

العالم _ إيران

وكتب عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في حسابه على منصة "إكس" تعليقاً على إعدام جمشيد شارمهد، متزعم زمرة "تندر" الإرهابية: "جمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني، قاد هجوماً إرهابياً على مسجد (حسينية) بشكل علني ودون خجل، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً بريئاً، بينهم نساء وأطفال. وأصيب أكثر من 200 شخص في هذا الهجوم. الأدلة الكافية متوفرة ومتاحة للجميع للتحقق منها."

وشدد عراقجي قائلاً: "الجنسية الألمانية لا تمنح الحصانة لأي شخص، فما بالك بمجرم إرهابي. كفوا عن التستر والألعاب النفسية يا (السيدة) أنالينا بربوك. توقفوا عن دعم قتلة الأطفال والإرهابيين، ولا تتخفوا خلف شعارات حقوق الإنسان المنافقة."

كما كتب وزير الخارجية الإيراني: "لم ننسَ الأسلحة الكيميائية التي زود بها مواطنوكم نظام صدام. حكومتكم شريكة في الإبادة المستمرة التي ترتكبها 'إسرائيل'."

وأشار عراقجي قائلاً: "تعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة الفتاكة لـ'إسرائيل'، مما يعزز الإبادة في غزة والقتل في لبنان. انظروا حولكم، حتى شعبكم يسخر من ادعاءاتكم المتعجرفة بحقوق الإنسان."

يذكر أن جمشيد شارمهد، متزعم زمرة "تندر" المعروفة بممارساتها الإرهابية، أمضى سنوات عديدة في تنفيذ عمليات إرهابية ضد إيران الإسلامية، بإيعاز من جهات استخباراتية غربية وأمريكية وصهيونية.

ومن بين تلك العمليات كان التفجير في حسينية سيد الشهداء (ع) في شيراز، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 200 مواطن إيراني.

وفي النهاية، وبعد سنوات من الجرائم والعمليات الإرهابية لزمرة "تندر" ضد الشعب الإيراني، صدر بحق جمشيد شارمهد حكم قضائي عادل، وتم تنفيذ الحكم في 28 أكتوبر لينال جزاء أعماله.