الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اطلاق اكثر من 30 صاروخا من لبنان على المطلة خلال الساعات الماضية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :