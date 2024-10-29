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وزارة الصحة التابعة للإحتلال: 67 إصابة منذ التحديث الأخير بينها 43 في الشمال فقط خلال الساعات الـ 24 الماضية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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