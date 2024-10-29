الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية: 121 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :