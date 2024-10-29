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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية
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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الوضع في شمال قطاع غزة كارثي والمنظمات الدولية لم تتحرك من أجل حماية المستشفيات رغم تحذيراتنا
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6 شهداء و30 جريحا بقصف الإحتلال محلا تجاريا في شارع النفق بمدينة غزة
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وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: 11852 طالبا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء عدوان الإحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابته قبل أيام في معارك جنوب لبنان
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وزارة الصحة التابعة للإحتلال: إجمالي عدد الإصابات التي دخلت المستشفيات منذ اكتوبر الماضي بلغ 21227 إصابة
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مصادر طبية: 121 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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وزارة الصحة التابعة للإحتلال: 67 إصابة منذ التحديث الأخير بينها 43 في الشمال فقط خلال الساعات الـ 24 الماضية
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الاعلام العبري: اطلاق اكثر من 30 صاروخا من لبنان على المطلة خلال الساعات الماضية
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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف قاعدة "شراغا" لجيش الاحتلال بمسيرة انقضاضية وأصابتها بدقة
مصادر طبية: 121 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش
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مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.