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وزارة الصحة التابعة للإحتلال: إجمالي عدد الإصابات التي دخلت المستشفيات منذ اكتوبر الماضي بلغ 21227 إصابة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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