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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابته قبل أيام في معارك جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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