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6 شهداء و30 جريحا بقصف الإحتلال محلا تجاريا في شارع النفق بمدينة غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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