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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الوضع في شمال قطاع غزة كارثي والمنظمات الدولية لم تتحرك من أجل حماية المستشفيات رغم تحذيراتنا

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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