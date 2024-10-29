ايران قادرة على تنفيذ عشرات العمليات المماثلة للوعد الصادق 2

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم بحضور وزير الدفاع الإيراني أمير نصير زاده إن هدف الهجوم الأخير للكيان الصهيوني هو إبطاء قدرات إيران الهجومية والدفاعية، لكنه لم يحقق أيا من أهدافه.

وأضاف نقلا عن وزير الدفاع الإيراني الذي أشار إلى تفاصيل هجوم الكيان الصهيوني الأخير على إيران، أنه لم تتضرر دورة إنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع بشكل جدي وتم إصلاح الأضرار وأعلن أن 90% من الصواريخ الإيرانية أصابت الأهداف في عملية الوعد الصادق 2 لكن الكيان الصهيوني حجب الحقائق.

وتابع نقلا عن نصير زاده أن إيران قادرة على تنفيذ عشرات العمليات المماثلة لعملية الوعد الصادق ولدى إيران قدرةدفاعية عالية.

ولفت رضائي أن الحاضرين في الاجتماع اعربوا عن احتجاجهم اتجاه العراق والأردن الذين فتحا مجالهما الجوي أمام الكيان الصهيوني لمهاجمة إيران.

وأشار إلى أن تمت مناقشة عدة محاور خلال الاجتماع من ضمنها الحاجة إلى عمليات استباقية وحاسمة ضد الكيان الصهيوني لتدمير إرادة هذا الكيان وضرورة تعزيز أنظمة الدفاع وتبني استراتيجية الحرب غير المتكافئة.