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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني لدى طهران احتجاجا على الموقف التدخلي لبعض المسؤولين الالمان بالصلاحيات القضائية في ايران

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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