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المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي: نطالب بموقف دولي حازم لوقف مجازر الاحتلال ومحاكمة قادة الكيان الغاصب

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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