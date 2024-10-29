شاهد/ماذا قالت زوجة الشهيد 'جهانديده' الذي ارتقى بهجوم الاحتلال على ايران؟

العالم - إيران

وخلال مراسم تشييع جثمان الشهيد جهانديدة قالت زوجته : من هذا المكان، بقلب سعيد وروح واثقة، أهنئ جميع أبناء شعبي ووطني باستشهاد زوجي الحبيب الرائد حمزة جهانديده، في سبيل المُثُل العليا لقائدي العزيز.

وأكدت: ليعلم أعداء إيران الإسلامية، إذا أمر قائدي فسوف أقدم طفلي البالغ من العمر 3 أشهر وطفلي الاخر البالغ من العمر 7 سنوات فداء للإسلام وإيران الحبيبة.

وفي ما يلي نص كلمة زوجة الشهيد :

"ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

انا زوجة الشهيد حمزة جهانديده، سأبدأ حديثي بجملة من القائد.

موقفنا من الكيان الصهيوني هو نفسه كما كان من قبل، هذا الكيان الغاصب يشبه غدة سرطانية خبيثة يجب أن تجف وتزول.

من هذا المكان، بقلب سعيد وروح واثقة، أهنئ جميع أبناء شعبي ووطني باستشهاد زوجي الحبيب الرائد حمزة جهانديده، في سبيل المُثُل العليا لقائدي العزيز.

وليعلم أعداء إيران الإسلامية، إذا أمر قائدي فسوف أقدم طفلي البالغ من العمر 3 أشهر وطفلي الاخر البالغ من العمر 7 سنوات فداء للإسلام وإيران الحبيبة.

وعلى حُكام الكيان الصهيوني أن يعلموا، على الرغم من استشهاد حمزة، إلا أن هذا الوطن مليء بمثل حمزة الذين يهبون حياتهم دفاعا عن ايران الاسلامية وقائدها العزيز.

ليعلم نتنياهو القذر، أنا لم أتوقع أن تعود جثة زوجي الشهيد لأنني قدمته هدية الى وطني وقائدي.

إن جذور هذا النظام الاسلامي قوية ومستقرة لدرجة أن مثل هذه الأحداث لن تسبب اي اضطراب في قلوب الأمة الإيرانية.

ونتمنى أداء الصلاة بإمامة نائب إمام العصر في المسجد الأقصى إن شاء الله".