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المقاومة الاسلامية في لبنان يستهدف مستوطنة كابري بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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