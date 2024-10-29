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عراقجي: كافة الدول تتحمل مسؤولية وقف الإبادة الجماعية والحؤول دون اتساع الإنفلات الأمني والحرب بالمنطقة
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عراقجي: المساعدات والدعم التسليحي من بعض الدول الغربية ولاسيما أميركا هو العامل الأساس لاستمرار جرائم واعتداءات كيان الإحتلال في المنطقة
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عراقجي: صمت أو دعم بعض الدول الغربية لإعتداء الكيان الصهيوني في ايران يؤدي الى تشجيع الطرف المعتدي على مواصلة خرق القوانين والعدوان
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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إيران سترد على الجريمة الإخيرة للكيان الصهيوني بالاسلوب والزمان المقرر
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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة زرعيت بصلية صاروخية
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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة برعام بصلية صاروخية
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المقاومة الاسلامية في لبنان يستهدف مستوطنة كابري بصلية صاروخية
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مساعد التنسيق بحرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا نقدي: الاحتلال سيتلقى خسائر اكبر من خلال اجراءات جديدة ستفاجئه
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مساعد التنسيق بحرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا نقدي يتوعد كيان الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة خلال الايام القادمة
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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة اودلا جنوبي نابلس بالضفة الغربية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إيران سترد على الجريمة الإخيرة للكيان الصهيوني بالاسلوب والزمان المقرر
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.