إيران تستدعي السفير الألماني

العالم _ إيران

واستدعت وزارة الخارجية الايرانية، السفير الالماني لدى طهران على خلفية، تصريحات مسؤولي بلاده التدخلية حول اعدام متزعم زمرة "تندر" الارهابية والتدخل في صلاحيات البلاد القضائية.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب إعدام زعيم زمرة "تندر" الإرهابية الذي كان يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية في ايران، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين.

وأعلنت الخارجية الألمانية في بيان لها، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في برلين، مبينا أن سفير المانيا لدى طهران أعرب عن احتجاج هذا البلد لوزير الخارجية الإيراني وكما تم استدعاء السفير إلى برلين للتشاور.

وأضافت الوزارة في هذا البيان: "التقى السفير الألماني في طهران بوزير الخارجية الإيراني اليوم وأعرب عن احتجاجه الشديد على إعدام شارمهد".

هذا وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على صفحته في منصة إكس، أن المواطن الإيراني "جمشيد شارمهد" بكل وضوح وبلا خجل تبنى مسؤولية الهجوم الإرهابي على مسجد "حسينية" الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا بريئا من بينهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 200 شخص في هذا الهجوم.

ولفت عراقجي إلى أنه يوجد وثائق بقدر كافي في متناول اليد من أجل التحقق من هذا الأمر مؤكدا ان الجواز الألماني لا يمنح الحصانة لأي كان فما بالكم لشخص مجرم إرهابي.

وتم القبض على جمشيد شارمهد، الذي أدار العديد من الهجمات الإرهابية في إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة عملية نفذتها فرق استخباراتية في عام 2020.

وكان الارهابي شارمهد يحمل الجنسية الايرانية والجنسية الالمانية وله ايضا رخصة اقامة في اميركا. وتأسست زمرة "تندر" الإرهابية في منتصف عام 2002 من قبل عدد من العناصر المناصرين للحكم الملكي البائد بقيادة فتح الله منوجهري وفرود فولادوند بهدف العمل الارهابي ضد الدين.

واستخدمت هذه الزمرة وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي لنشر محتوى مسيء للإسلام، وبعد انتخاب شارمهد كزعيم لها في عام 2006، غيرت نهجها نحو اجراء الاعمال الإرهابية في أماكن دينية واقتصادية حساسة، والتي ادت الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الايرانيين.

وبحسب وثائق الملف، خطط جمشيد شارمهد لارتكاب 23 عملًا إرهابيًا، نجح في 5 منها. وبعد القبض على المتهم وصدور لائحة الاتهام ضده، عقدت سبع جلسات لمحاكمته بحضور المتهم ومحاميه والمشتكين عنه وأهالي شهداء برئاسة القاضي صلواتي.

وفي مختلف مراحل القضية، تحمل المتهم المسؤولية عن جميع الأعمال الإرهابية لزمرة تندر الإرهابية واعترف بتأثيره على مرتكبي وعملاء الأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الإيرانيين.