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القيادي في حركة حماس محمود المرداوي: كل ما يتم طرحه من صفقات جزئية في المفاوضات لا يمكن ان يمر

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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