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الإحتلال الإسرائيلي يشن 3 غارات على بلدتي الناقورة والجبين جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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