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جيش الإحتلال: الوحدة 669 أجلت بالمروحيات خلال العام المنصرم 1800 عسكري مصاب في المعارك منهم 1600 في غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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