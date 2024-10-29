الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: شهداء ومصابون اثر استهداف الاحتلال عدة منازل قرب ميدان بيت لاهيا شمالي القطاع

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :