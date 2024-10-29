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الدفاع المدني بغزة: مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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