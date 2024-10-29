الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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القيادي بحماس سامي ابو زهري: ندعو الدول المطبعة مع العدو الى قطع علاقتها مع الاحتلال فورا

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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