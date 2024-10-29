الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تشن هجوما جويا بمسيرتين انقضاضيتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونه وتصيبان اهدافهما بدقة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :