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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يهنئ الشيخ نعيم قاسم بانتخابه أمينا عاما لحزب الله مؤكدا ان وجوده على رأس الحركة سيعزز إرادة المقاومة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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