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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات لجنود الإحتلال الإسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند اطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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