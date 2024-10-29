حماس: منفتحون على أي اتفاق تنهي معاناة شعب فلسطين

العالم -فلسطين

وطالب أبو زهري بالضغط بكل فعال على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه، مشيرةً إلى أن تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي على حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل قرارًا جائرًا.

وأضاف أبو زهري، أن الاحتلال دمر إمكانيات الدفاع المدني في غزة ومنعها من القيام بدورها في شمال القطاع.

وتابع أن الاحتلال اعتقل نحو 600 فلسطيني في شمال قطاع غزة لا يُعرف مصيرهم حتى الآن.

وأكد أبو زهري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عملياتها العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع، معتبرا أن التصعيد يرقى إلى "حرب إبادة".

وأوضح أن الاحتلال استهدف إمكانيات الدفاع المدني ودمرها، مانعًا إياها من القيام بدورها الإنساني والضروري في إنقاذ المدنيين ومعالجة الأضرار الناتجة عن القصف.

واضافأبو زهري: ان الاحتلال يصعد من حرب الإبادة ضد الأهل في قطاع غزة وشماله خاصة ودمر إمكانيات الدفاع المدني ومنعها من القيام بدورها في شمال القطاع واعتقل نحو 600 فلسطيني في شمال قطاع غزة لا يُعرف مصيرهم حتى الآن.

وطالب بالضغط بشكل فعال على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه،معتبرا تصويت كنيست الاحتلال على حظر عمل "الأونروا" قرار جائر.

واضاف: استجبنا لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا اننا منفتحون على أي اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع.

ووجه القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري التحية لجبهات إسناد مقاومة غزة في كل من لبنان واليمن والعراق.

يذكر أنه تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 389 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.