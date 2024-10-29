الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات لجنود الإحتلال في منطقة وطى الخيام جنوب شرق البلدة بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :