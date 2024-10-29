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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات لجنود الإحتلال في تل النحاس عند اطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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