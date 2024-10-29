الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة اللبنانية: 82 شهيدا و180 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي أمس

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :