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مندوب مصر في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يتبنى قرارا وفق الفصل السابع يلزم "إسرائيل" بوقف حربها على غزة ولبنان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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