الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

غارتان إسرائيليتان على بلدتي عربصاليم وحبوش جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :