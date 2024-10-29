رسائل عملية صنعاء النوعية في عسقلان

العالم – بانوراما

وتأتي العملية في إطار تركيز العمليات العسكرية اليمنية على الأهداف الحيوية والقطاع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي من خلال قطع سلاسل الإمداد في البحار واستهداف منشآته الاقتصادية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حتى يتم إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من البرنامج من صنعاء نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة أنصار الله نصرالدين عامر، ومن بيروت الإعلامي اليمني محمد الزبيدي.. وتناقشم هذه الأسئلة:

- كيف تقرأون العمليات العسكرية اليمنية في عمق الاحتلال اليوم؟

- ماهي الرسائل التي تحملها عملية القوات اليمنية في عسقلان؟

- مصدر عسكري يمني أعلن أن لدى صنعاء مخزون نوعي من المسيّرات، ما تأثير ذلك على مجريات العمليات؟

- وذكر المصدر أنّ 'سرب الطائرات اليمنية قطع طريقة وصولاً إلى المنطقة الصناعية للاحتلال في منطقة عسقلان ، من دون أن يتم كشفه أو اعتراض أي من طائراته' ما دلالات هذا العمل؟

- طائرات B-2 الأميركية قصفت اليمن مؤخرا من أجل القضاء على ترسانة الأسلحة في هذا البلد، فما معنى أن تلجأ أميركا إلى استخدام هذه الطائرة؟

- القوات اليمنية أجرت مناورات هي الأوسع والأضخم بهدف رفع الجهوزية لمواجهة أي إنزال أو تحرك قادم تقوم به واشنطن وأدواتها في اليمن، فهل هناك مخطط أميركي لإشغال اليمن عن نصرة غزة ولبنان؟

- هل هناك مخططات لإشعال الوضع الداخلي في اليمن من أجل إيقاف عمليات نصرة غزة ولبنان؟ وما هو دور التحالف العربي في هذا المخطط؟

- القوات اليمنية تواصل استهداف السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي رغم أنف البحرية الأميركية، كيف تقيمون هذا الأـمر؟

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