الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة الاسلامية في لبنان تبث مشاهد لإسقاطها طائرة مسيّرة لجيش الإحتلال الإسرائيلي من نوع "هرمز900 - كوخاف" في الأجواء الجنوبية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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