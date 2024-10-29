الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة جوية إسرائيلية على أطراف بلدة حومين الفوقا بقضاء النبطية جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :